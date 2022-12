Une conférence internationale sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'informatique fondamentale sera organisée les 19 et 20 décembre courant au Centre de recherches de la Faculté des sciences de l'université "Mhamed Bougara" de Boumerdes, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs.

Selon le chargé de l’organisation, Riahla Mohamed Amine, cette première édition du genre, qui sera abritée par la bibliothèque principale de l'université, vise la présentation et l’examen des derniers développements et résultats des nouvelles recherches réalisées dans les domaines de la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'informatique théorique et fondamentale.

"La rencontre est une opportunité offerte aux chercheurs, ingénieurs et spécialistes de l'informatique pour élargir leurs connaissances, mais aussi présenter et discuter de leurs derniers travaux de recherche dans le domaine", a-t-il ajouté.

Des chercheurs, spécialistes et étudiants de l'intérieur et algériens et étrangers prendront part à cette conférence qui abordera nombre d'axes importants liés notam ment à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les méthodologies d'amélioration et la méthodologie de base pour les logiciels et le matériel, selon la même source.