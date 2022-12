646 projets de développement ont été réalisés, au cours des trois dernières années dans 279 zones d’ombre de Djelfa, pour une enveloppe globale de plus de 6,3 milliards de DA, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Inscrits dans la cadre des plans communaux de développement (PCD) et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, les projets de développement avaient pour objectif principal l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces zones reculées, a précisé la même source.

Il s’agit notamment de 163 projets de désenclavement, réalisés pour une enveloppe financière de plus de deux (2) milliards de DA, ayant permis notamment l’ouverture de 452 km de routes, le bitumage de 70 km, la réalisation d'un réseau routier de 90 km et la création de neuf(9) ouvrages d’art.

A cela s’ajoute 20 opérations de développement dans le secteur de la santé, représentées par la réalisation de six (6) nouvelles salles de soins, l'équipement d’autant de salles , et le réaménagement d’autres salles déjà opérationnelles, pour un montant global de plus de 97 millions de DA.

Les programmes affectés aux zones d'ombre ont, également, permis le raccordement de 949 logements au gaz naturel à travers six ensembles d’habitations dans les communes de Melilha, Charef et Taàdhimit, à travers la réalisation d’un réseau de distribution de 84 km, parallèlement au raccordement de 312 autres logements au réseau d'électricité.

Le secteur éducatif a été destinataire de 191 opérations, affectées d’une enveloppe globale de plus d'1,193 milliard de DA, ayant permis la réalisation de 74 classes d'extension et 31 cantines scolaires, en plus du renforcement du parking de transport scolaire avec 45 bus, et l'équipement de 41 établissements scolaires avec des citernes de gaz propane, selon la même source.

Les projets de développement réalisés les trois dernières années à Djelfa, ont, également, permis l'aménagement de 20 aires de jeux, une salle de sport et une auberge de jeunesse, à travers des zones d’ombre.

Au volet assainissement, quelque 46 opérations ont été concrétisées pour un montant de près de 439 millions de DA, à travers la réalisation d’un réseau de 64.749 mètres linéaires, au niveau de plusieurs zones accusant un manque en la matière.

Le même bilan communiqué par les services de la wilaya fait, également, état de la réalisation de 113 opérations pour le renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP), grâce à l’extension du réseau AEP avec un nouveau linéaire de 100.000 mètres, au profit de 4.200 foyers.

Les capacités de mobilisation du secteur ont été, également, relevées grâce à la réalisation de 30 réservoirs d’eau à travers diverses régions et villages reculés.