Divers projets de développement ont été retenus en faveur de la localité de Fendi, située dans la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), pour améliorer le cadre de vie de sa population, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Parmi ces opérations en voie de lancement, figurent la réalisation d’une annexe administrative communale dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à rapprocher l'administration des citoyens, a indiqué la même source.

En outre, un projet de réalisation d’un château d’eau d’une capacité de stockage de 200 M3 d’eau, et ce dans la perspective d’assurer l’accès à un approvisionnement quotidien en eau potable, a-t-on ajouté.

Ce programme de développement comprenant aussi d’autres opérations, notamment la réalisation d’un bureau de poste au niveau de la localité limitrophe d’Oued Lakhdar pour un service de proximité permettant de rapprocher les prestations postales et financières des habitants de cette région à vocation agricole et pastorale. S’agissant des structures sportives et juvéniles, la localité de Fendi a bénéficié, selon l es services de la wilaya, d’un projet de réalisation d’un camp de jeunes.

Inscrits au titre du plan communal de développement (PCD) notamment, ces projets ont pour objectif de booster la dynamique de développement et prendre en charge les attentes de la population locale, a-t-on souligné.