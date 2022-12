Une délégation de descendants de l’Imam Cheikh Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili

a visité dimanche des monuments religieux et touristiques avant de se rendre

au siège de la zaouïa de la Tariqa El-Kadiria et africaine dans la wilaya d'Ouargla.

Composée, outre de descendants du défunt Imam El-Maghili, de chercheurs et spécialistes en patrimoine musulman, la délégation a entamé son séjour à Ouargla par la visite du siège de la zaouïa de la Tariqa El-Kadiria et africaine, située dans la commune de Rouissat, dans la périphérie de Ouargla, où lui a été réservée un accueil chaleureux des disciples et adeptes de la zaouïa et des Choyoukh issus de différentes régions du pays.

Les membres de la délégation ont eu l’occasion de s'informer, au cours de leur visite, des sites et hauts lieux de la région et du parcours et haltes effectué par le défunt Imam El-Maghili lors de son périple lui permettant de propager les préceptes du soufisme et la tariqa El-Kadiria de Tlemcen au Soudan.

Dans son intervention à cette occasion, cheikh Karib Allah Nasser Kabar, chef de la confrérie Kadiria au Nigéria, a souligné que "l’Algérie, berceau du soufisme, s’emploie, à la faveur des efforts de ses érudits et chouyoukh, à resserrer les rangs des pays africains et arabes".

De son côté, le cheikh de la zaouïa El-Kadiria et africaine, Hassan El-Hassani, a affirmé que "cette visite fraternelle vise à ancrer l'unité africaine basée sur des fondements spirituels", car, a-t-il dit, "la confrérie El-Kadiria jouit d’une longue histoire dans la propagation des préceptes de l’Islam et la protection des sociétés africaines".

La délégation s’est, à cette occasion, rendue à des sites et lieux archéologiques du Musée saharien, aux antiques lieux de culte et mosquées existants au niveau du vieux ksar d'Ouargla, avant de visiter le lac et la ville de Hassi Benabdallah, périphérie d'Ouargla.

Cette visite intervient en marge du colloque international sur "l’Imam Mohamed Ben-Abdelkrim El-Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines’’, qui a eu lieu les 12 et 13 décembre à Alger.