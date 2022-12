Dix-neuf personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne dans un tunnel

de la province afghane de Parwan (nord-est), a déclaré dimanche le directeur adjoint

de la Direction provinciale de la santé, Abdullah Afghanmal.

Il a indiqué à la presse qu'après l'explosion, 19 corps et 32 blessés avaient été transportés vers des hôpitaux du chef-lieu de la province Tcharikar et des centres de soins avoisinants.

Le porte-parole de l'administration provinciale de Parwan, Hekmatullah Shamim, a indiqué que le camion-citerne avait pris feu à l'intérieur du tunnel de Salang samedi soir, tuant et blessant plus d'une vingtaine de personnes. Le responsable a également fait savoir que l'incendie avait été éteint et que le tunnel avait rouvert à la circulation.

Cependant, des locaux présents sur place estiment que le nombre de victimes pourrait être plus élevé que ce qui a été annoncé. Le tunnel de Salang, situé à 3.400 mètres d'altitude et reliant la capitale afghane Kaboul aux huit provinces du nord du pays, est une voie de circulation essentielle en Afghanistan.