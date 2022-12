La brigade de répression de la criminalité des services de Police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de Constantine, en coordination avec les partenaires des forces sécuritaires, ont saisi de près de 500 grammes de cocaïne et arrêté quatre individus impliqués dans le trafic de drogue, a-t-on indiqué dimanche à la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade de la PJ ont exploité des informations faisant état que des individus étaient sur le point de transporter des drogues dures à bord de deux véhicules en provenance d’une wilaya dans l’Est du pays.

Une enquête approfondie a permis d’arrêter le véhicule suspect et de procéder à des fouilles minutieuses, la drogue découverte était dissimulée sous le tableau de bord, son poids est de 457,52 grammes, un second véhicule a été arrêté, son rôle était de convoyer la première voiture suspecte et de lui ouvrir la voie, a-t-on relevé. Cette opération a permis d’arrêter quatre individus, âgés entre 27 et 44 ans, ils ont été conduits au siège de la sûreté de wilaya pour complément d’enquête, a-t-on indiqué.

L’extension de la compétence d ans une wilaya voisine a permis aux éléments de la brigade de la police judiciaire d’identifier le domicile d’un des suspects et de mettre la main sur une quantité de drogues et de psychotropes, ainsi que des documents administratifs aux noms de tierces personnes.

Au terme de l’enquête, les individus arrêtés ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes, conformément au dossier qui a été établi à leur encontre, les accusant de ''possession, détention, acquisition et achat en vue de la vente, trafic et transport de drogues dures et utilisation de véhicules à moteur dans le cadre d’une bande criminelle organisée'', a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Dans une autre affaire, il a été procédé à l’arrestation d’un individu, âgé de 32 ans, impliqué dans le trafic de drogues dures et de kif traité, dans son domicile, sis cité Benchergui, où des plaques de kif traité d’un poids de 512 grammes ont été saisies, ainsi que 200 comprimés de drogues dures.