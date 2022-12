Le nouveau siège du Fonds des œuvres sociales et culturelles des sociétés du groupe Sonelgaz (FOSC), garantissant plusieurs services à caractère sanitaire et social a été inauguré dimanche à Alger.

La cérémonie d'inauguration du nouveau siège du FOSC sis à El Hamma a été inauguré par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, en présence du PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal et le Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), Achour Telli.

D'une superficie globale de 27.570 m², le nouveau siège dispose de deux établissements d'accueil des enfants âgés entre 3 et 5 ans, d'une capacité d'accueil de 150 enfants chacun en faveur des enfants des travailleurs et des retraités du groupe, y compris les enfants aux besoins spécifiques, autistes et trisomiques.

Cette nouvelle structure compte également des écoles sportives et culturelle s réservées aux travailleurs et à leurs familles, ainsi qu'un Centre médico-social assurant des examens médicaux toutes spécialités confondues. Le nouveau siège dispose également d'un Centre de rééducation fonctionnelle, et deux autres d'analyses médicales et de radiologie, en attendant sa dotation de deux appareils de scanner et d'imagerie par résonance magnétique (IRM), selon les explications fournies par la chargée de communication et des relations publiques du FOSC, Mme Naïla Hamouda. M. Arkab a valorisé cet "important exploit" accompli en faveur des travailleurs du groupe Sonelgaz qui permettra de leur assurer "une prise en charge qualitative" dans les volets sanitaire et social, estimant que ces structures seront susceptibles "d'améliorer leur performance" et de les encourager à consentir davantage d'efforts pour "réaliser les grandes réalisations qui attendent l'Algérie" en termes de production et de diversification, de transfert et de distribution de l'énergie, à travers les différents coins du pays.

Pour sa part, M. Adjal s'est dit fier de la réalisation de l'un des plus importants centres des œuvres sociales dans le pays, susceptible d'encourager les travailleurs du groupe à accomplir pleinement leurs missions. Le P-dg du groupe Sonelgaz qui emploie actuellement plus de 93 000 travailleurs veille à assurer le bien être de ses employés, en leur garantissant les meilleurs services sanitaires grâce à de nouveau équipements de haute qualité.