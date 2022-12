L'Agence nationale des déchets (AND) a signé, dimanche à Alger, une convention de coopération avec le Croissant-Rouge algérien (CRA) en vue de consolider les activités relatives à la récupération et à la valorisation des déchets.

La convention a été signée par le DG de l'AND, Karim Ouamane, et la présidente du CRA, Ibtissam Halmaoui, en présence de cadres des deux parties.

Dans son intervention, M. Ouamane a affirmé que la convention avait pour objectif de conforter l'action participative pour promouvoir les activités relatives au tri, à la récupération et à la valorisation des déchets, mais également sensibiliser quant à l'importance de l'économie verte.

La convention visera, par ailleurs, la promotion de la gestion intégrée des déchets dans les zones où active le CRA, ou encore l'accompagnement et le soutien des micro-entreprises et des porteurs de projets en matière de valorisation des déchets. De son côté, Mme Hamlaoui a mis en avant l'importance de cette convention dans la consolidation de la coopération et l'action participative entre le CRA et l'AND afin de booster les activités de récupération et de la valorisation des déchets, apporter une valeur ajoutée et diversifier l'économie nationale.

Elle a affirmé que la convention faisait ressortir le rôle de la femme rurale dans ce domaine en collaboration avec les adhérents au CRA.