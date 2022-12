La capitale du M’Zab (Ghardaia) est fin prête pour accueillir la cérémonie de remise du prix du Président de la République pour la littérature et la langue amazighes dans sa 3ème édition pour les festivités officielles marquant la célébration de yennayer 2973 prévues le 12 janvier 2023, a-t-on appris dimanche des organisateurs. "Toutes les mesures nécessaires sur le plan organisationnel ont été prises pour garantir la réussite de cet évènement organisé par le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA)", a indiqué à l’APS Si El Hachemi Assad secrétaire général du HCA.

Une réunion tenue jeudi dernier à ce sujet avec le wali de Ghardaia, Abdellah Abinouar, et les membres de l’exécutif de la wilaya, a permis de faire le point sur les dernières préparatifs de cet événement à multiples dimensions ayant pour thème "Yennayer nous rassemble dans une Algérie unie et unifiée" et qui verra la participation de près de 200 personnes des différentes régions du pays, a précisé le SG du HCA.

Au programme de cet évènement d’envergure célébrant le "nouvel An am azigh" 2973/2023, plusieurs activités ont été concoctées avec la participation d’une brochette d’associations culturelles et artistes locaux, ainsi que la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, une occasion de mettre en valeur l'important potentiel de la région dans les domaines de l’art culinaire, de l'artisanat, de la littérature amazighe et de promouvoir le tourisme.

Les activités programmées dans le cadre de la célébration de Yennayer investiront différentes places publiques de Ghardaia de manière à permettre aux habitants et aux visiteurs de la vallée du M’Zab d'apprécier une série de spectacles éducatifs visant à contribuer à la moralisation de la vie dans la rue, outre le fait qu'ils offrent l'opportunité au citoyen de suivre de près différents spectacles à forte portée culturelle, artistique et créative.

Au menu de la manifestation, figure également un "mini salon" du livre d’expression amazighe et un colloque sur le thème "l’expression amazighe dans les manuscrits", ainsi qu'une série d'ateliers et tables rondes avec la participation d’un panel de professeurs et spécialistes en Tamazight.

Ce programme mis sur pied par le HCA pour la promotion et la valorisation du patrimoine civilisationnel national se fixe comme mission de contribuer à promouvoir et encourager la créat ivité artistique et culturelle amazighe et à offrir l'opportunité aux jeunes de mettre en avant leur talent, tout en consolidant leur contribution aux efforts de développement culturel. Des écoliers des régions de Bousemghoun (El-Bayadh) et de Tachta (Ain Defla) seront les hôtes de la région touristique de Ghardaia du 10 au 12 janvier prochain pour découvrir les richesses culturelles et singulières de cette région.

Cette manifestation marquant la célébration officielle et nationale de Yennayer 2973 sera clôturée par une cérémonie de remise du Prix du Président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 3e édition.

Institué en 2020, ce prix a pour objectif d’encourager la recherche et la créativité en vue d’une meilleure production en langue et culture amazighes et de valoriser la recherche, les réalisations scientifiques et littéraires dans toutes les variantes linguistiques utilisées en Algérie, a-t-on souligné.