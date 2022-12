Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 246 millions de dollars pour protéger le littoral au Ghana, en Gambie et en Guinée-Bissau, a indiqué un communiqué du groupe.

Cette subvention était destinée au deuxième Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP 2), qui vise à éliminer les risques d'érosion côtière, d'inondation et de pollution pour les personnes dépendant de l'agro-industrie et du tourisme le long des côtes des pays bénéficiaires, a précisé le communiqué publié vendredi.

Ce deuxième projet vient élargir le Programme de gestion du littoral ouest-africain (WACA) qui couvrait déjà le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal et le Togo, a ajouté la même source. Les défis du développement en Afrique de l'Ouest côtière sont complexes et multisectoriels par nature, a relevé la Banque mondiale.

"Et aucun pays ne peut les résoudre seul. C'est pourquoi le programme WACA, de par sa conception, inclut l'intégration et les solutions régionales." "Les so lutions sont forcément régionales pour obtenir des résultats durables. Nous sommes heureux de constater une coopération et un dialogue accrus autour du programme WACA.

En travaillant ensemble avec les pays, les institutions impliquées apporteront des réponses adéquates et des économies d'échelle au niveau régional", a déclaré Boutheina Guermazi, directrice de la Banque mondiale pour l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.