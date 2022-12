Le Ghana a annoncé lundi la suspension "provisoire" du paiement d'une partie de sa dette extérieure, en vue d'empêcher une "détérioration" de la situation financière du pays. "Nous annonçons aujourd'hui (lundi) la suspension de tous les paiements du service de la dette pour certaines catégories de notre dette extérieure, en attendant une restructuration", a annoncé le ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori-Atta, cité dans un communiqué.

Cette mesure vise à "empêcher une nouvelle détérioration de la situation économique, financière et sociale du Ghana", a-t-il précisé. "Nos ressources financières, y compris les réserves internationales de la Banque du Ghana, sont limitées et doivent être préservées à ce moment critique", a souligné le ministre des Finances pour expliquer cette décision. "Cette suspension est une mesure d'urgence provisoire dans l'attente d'accords futurs avec tous les créanciers concernés", est-il ajouté dans le communiqué.

Elle concerne une grande partie de la dette extérieure, les eurobonds, les prêts commerciaux à terme et la plupart des dettes bilatérales du pays. Sont exclus de cette suspension le paiement de la dette multilatérale et de nouvelles dettes contractées à partir de ce lundi.

Avec une inflation de plus de 50%, l'effondrement du cours de la monnaie locale de 50%, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement avale la moitié des revenus de l'Etat, le Ghana fait face à une grave crise économique. Le gouvernement ghanéen a signé la semaine dernière un accord de renflouement de trois milliards de dollars avec le FMI dans le but de consolider les finances publiques. Cet accord prévoit notamment une restructuration de la dette.