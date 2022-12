La Bourse de Tokyo reculait lundi dans la matinée, les investisseurs continuant comme à Wall Street de jauger les probabilités de nouveaux resserrements monétaires en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de craintes de récession mondiale. L'indice vedette Nikkei perdait 0,86% à 27.290,65 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix reculait de 0,4% à 1.942,37 points.

La Bourse de New York avait terminé en baisse vendredi après une semaine marquée par des déclarations de la banque centrale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre suggérant que leur combat contre l'inflation allait continuer.

"La faiblesse des actions américaines exerce une pression à la baisse sur les actions japonaises, et le yen fort est aussi un facteur négatif", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

La monnaie japonaise remontait face au dollar lundi matin après la publication ce week-end d'informations de l'agence de presse japonaise Kyodo selon lesquelles le gouvernement nippon envisagerait de réviser son objectif commun avec la Banque du Japon (BoJ) d'une inflation de 2% dans le pays.

Cette modification, qui prendrait effet après la fin du mandat de l'actuel gouverneur de la BoJ Haruhiko Kuroda, en avril prochain, ouvrirait la voie à une révision de la politique d'assouplissement monétaire que poursuit l'institution depuis près de 10 ans.

Le titre du conglomérat industriel et technologique Toshiba dégringolait de 5,43% à 4.492 yens. Selon le quotidien Nikkei, le consortium mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP), désigné comme candidat "préférentiel" par Toshiba pour son rachat, envisagerait de revoir son offre en baisse de l'équivalent de plus d'un milliard d'euros par rapport à celle envisagée début novembre, et en deçà de la capitalisation de Toshiba à la clôture vendredi.

L'opérateur de supérettes japonaises Lawson (-3,16% à 4.900 yens) a retiré vendredi la demande d'introduction à la Bourse de Tokyo déposée en septembre de sa filiale Seijo Ishii, chaîne de supermarchés spécialisés dans les produits alimentaires haut de gamme et importés, citant les "tendances générales du marché boursier". Le dollar reculait par rapport au yen, à raison d'un dollar pour 136,13 yens vers 01H00 GMT contre 136,60 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro faiblissait à 144,29 yens contre 144,61 yens en fin de semaine dernière, et vala it 1,0600 dollar contre 1,0586 dollar vendredi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, le cours du baril de WTI américain gagnait 0,94% à 74,99 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 1,01% à 79,84 dollars vers 00H50 GMT.