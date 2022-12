Certaines plantes ont des propriétés laxatives naturelles. Elles peuvent donc faciliter le transit intestinal. Elles apaisent également les douleurs qui peuvent accompagner la constipation. Elles se trouvent en (para)pharmacie, dans les magasins bio et herboristeries. Les plantes laxatives douces ont un effet sur tous les types de constipation, tandis que les stimulantes agissent sur la constipation occasionnelle.

Les plantes douces pour traiter la constipation

Le psyllium ou ispaghul

En flocons ou en poudre, c'est une fibre naturelle soluble (un mucilage).

- Préparation maison : laissez tremper pendant quelques minutes 10g de psyllium dans 10cl d'eau tiède. Boire sans tarder avant que le mélange n'épaississe. Boire ensuite un grand verre d'eau. Renouveler 1 à 3 fois par jour si nécessaire.

L'effet optimal se produit parfois au bout de 2 à 3 jours de traitement.

- Préparation pharmaceutique : Parapsyllium® associe graines de psyllium et huile de paraffine, 1 sachet dans un peu d’eau au coucher.

Le boldo

Riche en alcaloïdes et en flavones, il facilite le transit par son action hépato-stimulante. Il augmente (comme l'artichaut, le pissenlit, le romarin…) la quantité de bile émise ce qui facilite la digestion.

On le trouve dans les magasins bio en dragées, comprimés, jus et gouttes. Vous pouvez aussi préparer votre propre tisane.

Versez 150ml d'eau bouillante sur 1 c. à café de feuilles finement hachées, laissez infuser 10 minutes et buvez 2 ou 3 tasses par jour. Le traitement ne doit pas dépasser 4 semaines.

Contre-indiqué chez la femme enceinte et allaitante.

Les graines de lin

Riches en fibres et en pectine, elles sont efficaces pour traiter la constipation chronique.

Ajoutez 1 c. à soupe de graines entières, broyées grossièrement, à un verre d'eau (150ml minimum), et buvez le tout. Vous pouvez aussi les mélanger à de la compote de pomme, du lait, du muesli, du gruau, etc. En prendre 2 à 3 fois par jour.

Le pissenlit

- En infusion, il exerce une légère action laxative et peut aider à retrouver un transit régulier.

Faites infuser 1 c. à café de racines séchées dans une tasse d'eau bouillante et buvez 1 tasse 3 fois par jour.

- Le pissenlit existe aussi en Sipf (forme très concentrée car contient l’intégralité de la plante) : une demi-cuillère à café 2 fois par jour.

La mauve

Idéale en tisane après les repas.

Laissez infuser 1 c. à café de feuilles pour 1 tasse d'eau. Buvez jusqu'à 3 tasses par jour.

Le framboisier, le serpolet, le souci et le chardon-Marie

Cette tisane n'est pas irritante, contrairement à celles qui contiennent de la bourdaine ou du séné.

Mélangez 10g de feuilles de framboisier, 10g d'écorce de serpolet, 30g de souci, 30g de chardon-Marie.

Faites infuser 30g de cette mixture 10 minutes dans un demi-litre d'eau.

Filtrez, laissez reposer et buvez 1 bol après dîner, sucré au miel.