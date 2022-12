La constipation occasionnelle est le plus souvent due à une alimentation pauvre en fibres et un manque d'hydratation. Mais il y a aussi des aliments qui ralentissent le transit et favorisent la constipation. Sachez les éviter si vous êtes sujets à la constipation.

La constipation occasionnelle touche une personne sur trois, majoritairement les femmes. Il suffit souvent d'ajouter des légumes verts riches en fibres, des fruits frais et de boire suffisamment et régulièrement tout au long de la journée pour que ce problème de transit passager disparaisse. Mais parfois, certains choix nutritionnels empêchent l'intestin de se remettre au travail. Pour retrouver un transit régulier, voici quelles sont les familles d'aliments à éviter absolument.

LES PRODUITS LAITIERS

L'immunoglobuline G (IgG) est une des protéines que l'on trouve dans le lait, le fromage et autres produits laitiers que l'on soupçonne de provoquer des problèmes gastro-intestinaux chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Il provoquerait aussi de la constipation chez les personnes qui ont un régime riche en produits laitiers. Si vous ne pouvez passer une journée sans lait, il est préférable de consommer du lait fermenté qui renferme une grande quantité de bactéries lactiques vivantes (les probiotiques) qui équilibrent le microbiote intestinal.

LES PÂTISSERIES

Que ce soient les gâteaux de votre boulanger ou les cookies industriels, toutes ces douceurs ont en commun d'être riches en matières grasses, pauvres en fibres et très pauvres en eau. Bref, elles ont tout pour constiper.

Si vous ne pouvez terminer votre repas sans une petite douceur, choisissez des desserts riches en fibres : un bol de framboises, une poire cuite au four ou encore une barre aux flocons d'avoine et aux fruits secs.

LE FAST FOOD

On sait tous que le menu du fast food est riche en graisseset pauvre en fibres. Ce que l'on sait moins c'est qu'après un tel menu, notre intestin met beaucoup plus de temps à effectuer son travail d'évacuation. Tout simplement parce que le sel des aliments capte l'eau de l'intestin, qui en a besoin pour éliminer les déchets. Donc, pour accompagner votre menu au fast food, oubliez les sodas et buvez au moins 1,5 litre d'eau dans la journée.

LE RÉGIME PALÉO

Vous avez choisi ce régime riche en viandes, en légumes et en graines en pensant faire disparaître vos problèmes de digestion et voilà que vous êtes à nouveau constipé ? Rien de plus normal ! "Ce régime supprime toutes les céréales sources de fibres mais aussi, il bannit toute forme de glucides. Or les glucides fermentescibles servent de nourriture pour les probiotiques, dont notre intestin a besoin pour bien fonctionner" explique la diététicienne Leslie Bonci.

LES BANANES

Si les légumes et les fruits sont conseillés en cas de constipation, les bananes sont les seuls fruits qui font exception.

Lorsqu'elles viennent d'être cueillies et qu'elles sont à peine mûres, le sucre qu'elles contiennent se trouve à l'état d'amidon, ce qui peut à la fois causer ou aggraver une constipation.

Si vous aimez trop les bananes (par ailleurs excellente source de potassium) pour vous en passer, laissez les mûrir hors du frigo et consommez-les quand elles sont bien mûres et que l'amidon s'est transformé en sucre.