On dit souvent que le ventre est notre deuxième cerveau. Mais le cerveau (le vrai) influence-t-il notre ventre, et en particulier les intestins quand on est stressé ? Des chercheurs de l'Inra se sont penchés sur la question.

Quand vous êtes stressé, vos intestins travaillent et deviennent douloureux ? Ce mal de ventre lié au stress serait en fait influencé par le cerveau, ont découvert des chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) à Toulouse. Pour le savoir, ils ont exposé un rat à une situation de stress. L'animal a été placé dans une bassine d'eau sans sortie possible. Une situation de danger qui s'est traduite chez l'animal, contraint de nager, par une montée de stress.

Les chercheurs ont ensuite vérifié les conséquences de cette réaction physiologique à l'intérieur de l'intestin. L'expérience atteste que l'intestin réagit de façon particulière sous l'effet du stress. Les cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur des intestins se trouvent en effet plus espacées que la normale, laissant passer les molécules. "Ces molécules vont activer les neurones qui envoient le message de douleur au cerveau", explique allodocteur.

L'INTESTIN EMMAGASINE LE STRESS

Une autre expérience a permis de confirmer l'hypothèse des chercheurs. Le gonflement d'un mini ballon dans le côlon d'un rat a poussé l'animal à contracter son abdomen, ce qui démontre une fois plus qu'en situation de stress et de douleur, le cerveau communique avec l'intestin.

Il se pourrait même que le stress vécu dans l'enfance laisse des traces dans l'intestin. Des bébé-rats séparés de leur mère ont présenté une anatomie intestinale différente douze semaines plus tard.