La Ligue de Etats arabes a souligné l'importance du respect des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, celles liées aux réfugiés en particulier, et la nécessité d'apporter le soutien nécessaire aux opérations de sauvetage des migrants irréguliers.

Dans un communiqué publié, dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre, le secrétariat général de la Ligue arabe souligne "l'importance du respect des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme - en particulier des réfugiés - et la nécessité d'apporter le soutien nécessaire aux opérations de sauvetage des migrants irréguliers à travers la Méditerranée et de fournir des lieux appropriés pour les héberger, et de prendre en compte les principes de droits lorsqu'ils prennent des mesures pour les expulser vers leur pays d'origine d'une manière qui préserve leurs droits humains et leur dignité".

Selon le secrétariat général, la migration à travers la Méditerranée est majoritairement une migration mixte comprenant des migrants en situation irrégulière, des réfugiés, des enfants et des femmes non accompagnés, ce qui nécessite, dit-on de "prendre en compte les circonstances des différents groupes".

Le communiqué note qu'"au cours des trois dernières années, les migrants ont été exposés à de nombreux défis, et ils ont été parmi les groupes les plus touchés notamment par les répercussions des différentes crises de la pandémie de Covid-19, et l'augmentation du racisme, de la discrimination".

"Les crises que le monde a traversées ces dernières années ont démontré la valeur des immigrés et leur capacité à profiter aussi bien aux pays de destination qu'à leurs pays d'origine", fait valoir la source.

Dans ce contexte, le secrétariat général met en avant ce qui a été dit dans la Déclaration d'Alger publiée par le 31e Sommet ordinaire (novembre 2022) en saluant les mesures et initiatives louables qui ont été et sont entreprises par de nombreux pays arabes afin de limiter la propagation de l'islamophobie et promouvoir les valeurs de tolérance et de respect de l'autre.