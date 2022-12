Un appareil de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de Paris (France) s'est posé dimanche à l’aéroport Cheikh Amoud-Belmokhtar de Djanet (2200 km sud d’Alger), inaugurant la desserte entre la capitale française et la capitale du Tassili n'Ajjer, a-t-on appris des responsables locaux du secteur du Tourisme et de l’Artisanat.

Les passagers dont des touristes de différentes nationalités ont été accueillis par les autorités de la wilaya en présence d'élus locaux, de représentants d’agences de voyage et d'opérateurs touristiques exerçant dans la région.

Intervenant à cette occasion, le wali de Djanet, Benabdallah Chaib Eddour, a indiqué que cette nouvelle desserte reliant Paris à Djanet représente une "valeur ajoutée susceptible de contribuer à promouvoir cette destination touristique.

Les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés par la direction du Tourisme et de l’Artisanat (DTA) avec le concours de l’ensemble des parties concernées dans le but de garantir un agréable séjour aux hôtes de la capitale du Tassili n'Ajjer, a affirmé à l’APS le directeur du secteur , Lamine Hammadi.

Un programme comprenant des circuits touristiques vers plusieurs sites archéologiques et culturels que recèle cette wilaya de l'extrême-sud-est du pays a été retenu par la DTA en collaboration avec des agences de voyage au profit des touristes, a-t-il fait savoir.