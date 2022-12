Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé samedi à Alger, que les sacrifices des moudjahidine dans le processus de libération de la patrie et la bataille d'édification post-indépendance étaient inestimables, car ayant toujours été le bouclier solide de la Nation.

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie d'hommage organisée en l'honneur d'un groupe de moudjahidine décédés ces dernières années, le ministre a précisé que les sacrifices de ces moudjahidine "sont inestimables dans le processus de libération de la patrie, de même qu'ils ont poursuivi la lutte après l'indépendance, en étant le bouclier solide de la Nation en toutes circonstances afin de protéger l'unité nationale".

Lors de cette cérémonie d'hommage symbolique organisée par l'Association Machaal Echahid, en coordination avec l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et le Musée national du moudjahid, M. Rebiga a rappelé le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a souligné que "les moudjahidine et les moudjahidate ont toujours été l'un des solides remparts de l'unité nationale et de la cohésion du peuple dans les moments les plus sombres et les plus difficiles".

Lors de cette cérémonie où un hommage a été rendu aux défunts moudjahidine Mustapha Cherchali, Menouar Dahlouk, Omar Djennad et Abdelkader Soumer, ainsi qu'à Hamana Boularès et Si Boualem Talbi, le ministre a rappelé les sacrifices de ces hommes, des exemples parmi ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et l'indépendance.

Dans une allocution prononcée au nom du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, le représentant de l'APN, Smail Mira a salué les grands sacrifices consentis par les moudjahidine et les chouhada pour la libération de la patrie et le recouvrement de souveraineté nationale.

Il a également souligné la nécessité de "préserver l'histoire et la Mémoire nationales", estimant qu"'on ne peut saisir le présent qu'à travers la conscientisation historique".