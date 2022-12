Neuf cyclistes algériens seront concernés par la compétition dimanche, lors de la première journée des Championnats arabes jumelés (sur route, VTT et Para-cyclisme) qui se déroulent du 18 au 26 décembre courant à Sharjah, aux Emirats arabes unis.

Il s'agit de Zine-Eddine Merabet et Aymen Djaber qui concourront respectivement dans les catégories C1 et C5 de para-cyclisme. Leurs courses respectives s'étendront sur une distance de 66 kilomètres, et elles débuteront vers 8h30 (heure locale) (5h30 algériennes). Par la suite, vers 10h30, ce sera au tour du trio Malak Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous de faire son entrée en lice dans la compétition, en prenant part au contre-la-montre (par équipes/dames), prévu sur une distance de 20 kilomètres.

Trois heures plus tard, vers 13h30, ce sera aux juniors (garçon) de disputer le contre-la-montre (par équipes), sur une distance de 33

kilomètres. L'Algérie sera représentée dans cette épreuve par le quatuor Nasr-Allah Semiani, Oussama Khellaf, Djaouad Nehari, et Bachir Chennafi. Sur les 17 nations annoncées il y a quelques jours, "seules 14 ont confirmé leur participation" à cette compétition. Cela s'est fait samedi après-midi, juste avant la réunion technique d'usage.

"Nous serons présents chez les cadets, les juniors et les seniors, aussi bien chez les messieurs que chez les dames, avec l'objectif de glaner un maximum de médailles. Nous faisons partie des meilleurs et par conséquent, nos résultats devront être à la hauteur de notre standing" avait indiqué le Directeur technique national, Samir Allam, dans une déclaration au site officiel de la Fédération, juste avant l'embarquement pour les EAU.

Cette édition 2022 des Championnats arabes de cyclisme est considérée comme la plus grande jamais organisée, car englobant les épreuves de cyclisme sur route, de VTT et de para-cyclisme. Une compétition sur laquelle l'Algérie mise énormément, surtout qu'elle sera qualificative aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024, à Paris (France).