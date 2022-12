Le secteur des télécommunications à Chlef a été renforcé en 2022 par six (6) nouvelles stations internet de 4e génération (4G), a-t-on appris, samedi, de la direction locale d’Algérie Telecom (AT).

"Six (6) nouvelles stations internet de 4e génération (4G) ont été installées durant cette année à travers la wilaya", a appris l'APS après de la cellule de communication de cette direction, en marge de l'événement Portes ouvertes sur la Direction opérationnelle d'Algérie Télécom à Chlef, organisé au musée national public Abdelmadjid-Meziane.

La wilaya compte actuellement 78 stations 4G, à travers différentes communes et zones rurales, désormais raccordées à un réseau de 1.945 km de fibres optiques, a-t-on ajouté de même source. Par ailleurs, six nouvelles stations similaires seront installées en 2023 dans les communes de Sobha, El-Karimia, Tadjena, Medjadja, Ain Mrane et Beni Haoua, informe la même source.

La Direction opérationnelle de Chlef compte 85.201 abonnés à la téléphonie fixe, 7.000 abonnés au réseau de fibre optique, et 28.656 abonnés au réseau 4G. Les portes ouvertes su r la Direction opérationnelle d'Algérie Télécom, organisées sous le slogan "Notre entreprise toujours plus proche", ont vu la présentation d’un exposé sur le développement du secteur local des télécommunications et ses perspectives d'avenir.

Les visiteurs de la manifestation ont eu l’opportunité de s’informer sur les différentes offres promotionnelles et services proposés par Algérie Télécom, dont la plateforme de soutien pédagogique en ligne" Dorouscom" et le système de protection des enfants, outre une exposition de différents "modems", appareils de mesure et de maintenance, et divers équipements techniques.

Un espace commercial a été dédié, à l’occasion, à la vente, sur place, des produis de l’entreprise et la prise en charge des doléances des citoyens.