Un hommage a été rendu, samedi à Tizi-Ouzou, à l'artiste polyvalent Tahar Bessaha, pour son apport et sa contribution à la promotion de la culture.

L'hommage abrité par la maison de la culture Mouloud-Mammeri et organisé par l’Entreprise d’organisation d’événements culturels économiques et scientifiques (EMEV) en collaboration avec la direction de la culture et des arts en présence de l'artiste, a été l'occasion de revenir sur le riche parcours de Tahar Bessaha.

"Tahar Bessaha a choisi de vivre à l'ombre pour mieux éclairer autrui", a souligné le gérant de l'EMEV, Amirouche Malek, évoquant également sa modestie et son "engagement désintéressé".

L'hommage à été l'occasion au public présent, composé notamment d'artistes, d'apprécier en direct le talent de l'artiste qui a interprété quelques-uns de ses poèmes et chansons.

La directrice de la culture et des arts, Nabila Goumeziane, a souligné, lors de cet hommage, que Tahar Bessaha est "un artiste à multiples facettes qui a travaillé dans l'ombre mais, qui a beaucoup donné à la culture algérienne".

"Cet hommage est un grand moment de considération de son parcours artistique, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait", a-t-elle dit, rappelant que c'est Tahar Bessaha qui a illustré l'ouvrage "culture savante culture vécue" de Mouloud Mammeri.

L'intérêt de Tahar Bessaha, natif du village Takoucht dans la commune de Bouzguene (a l'extrême sud-est de la wilaya de Tizi-Ouzou), pour l'art, s'est exprimé dès sa tendre enfance.

A l'âge de 16 ans, il a composé sa première chanson, selon la biographie présentée à l'occasion de cet hommage.

L'artiste a suivi des études à l'école des beaux-arts d'Alger de 1970/1976.

Il a été, notamment, illustrateur à l'Institut Pédagogique National de 1976/1978 et chargé des études techniques et artistiques de l'imprimerie du bureau d'études techniques de Sonatrach de 1979/1990.

Il est aussi designer graphiste, plasticien, calligraphe, vidéaste, auteur compositeur et interprète et réalisateur de plusieurs films documentaires et de films publicitaires pour des entreprises .

Il est auteur compositeur interprète de plus d'une centaine de chansons et a écrit plus de 150 poèmes.

Il a aussi composé des chansons à plusieurs artistes comme El Hasnaoui Amechtuh et Sofiane.