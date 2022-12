Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies (ONU), chargé des opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, sera en République centrafricaine (RCA) ce samedi.

Le porte-prole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric a indiqué que M. Lacroix a prévu un entretien avec le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le Premier ministre Félix Moloua, et d’autres hauts responsables du gouvernement ainsi qu’avec les leaders de l’opposition.

Le responsable des opérations de maintien de la paix compte ainsi évaluer la situation politique et faire le point sur les problèmes et les défis liés au maintien de la paix. Il va aussi rencontrer des femmes leaders et des chefs religieux. M. Lacroix se rendra également à Bouar, dans l’ouest du pays, pour échanger avec les populations qui bénéficient des projets sur la réduction de la violence communautaire, y compris un projet agricole qui aide financièrement 192 personnes, dont la moitié sont des femmes.