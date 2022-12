Un forum de formation destiné au mouvement associatif, visant à renforcer son implication et son rôle au sein de la société, a été lancé samedi à Tizi-Ouzou par la direction locale de la culture et des arts.

Le forum, abrité par la salle de cinéma Djurdjura, entend permettre aux membres et présidents des associations, "d’acquérir le maximum de connaissances afin d’améliorer leur communication interne et externe et de mieux s’impliquer dans la vie associative et sociale", a souligné la directrice locale de la culture et des arts, Nabila Goumeziane. Mme Goumeziane a relevé que les associations de la wilaya de Tizi-Ouzou sont "très actives" et sont "impliquées au sein de la société", notamment durant les moments de crise, comme fût le cas durant la pandémie de la Covid-19 et les incendies meurtriers de l’été 2021.

Toutefois, a-t-elle a souligné, "il a été constaté, parfois, un manque de formation, d’expérience et de stratégie, d’où l’idée du forum de formation" auquel participent plus d’une centaine d’associations.

La directrice a fait savoir que les inscriptions au forum restent ouvertes pour toute association qui s'y intéresse, abstraction faite du domaine de son activité, soulignant que la formation est assurée, à titre gracieux, chaque samedi, par des spécialistes.

Le premier cycle du forum se poursuivra jusqu’au 28 janvier prochain et abordera plusieurs thématiques, dont la gestion administrative, la gestion financière, la planification stratégique et projets associatifs, la communication associative interne, externe et digitalisation. D’autres thématiques sont retenues pour le deuxième cycle du forum qui aura lieu en février 2023, a indiqué la même responsable.

Outre la formation, ce forum est aussi un lieu de concertation, d’échange d’expérience et de partage entre les participants. Il vise aussi la création d'un réseau d’associations permettant d'établir des programmes communs, a ajouté Mme Goumeziane. Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, présent au coup d’envoi de ce forum a souligné l’importance de l’implication des associations dans la vie sociale.