Les participants à l'Assemblée générale de la Chambre régionale des huissiers de justice de l'Ouest, organisée samedi à Sidi Bel Abbes, ont souligné l'importance de la formation des huissiers de justice afin d'actualiser leurs connaissances et de les aider à mieux exercer leurs fonctions.

Dans ce contexte, le responsable de la Chambre régionale des huissiers de justice de l'Ouest, Me Bettahar Mâamar, a souligné que l'objectif de la formation continue des huissiers de justice vise à créer un espace de rencontres et d’échanges d’informations et d’expériences. Le même intervenant a souligné l'importance de la formation à distance grâce à la prise en charge du comité scientifique de la même chambre, de la préparation des sujets liés à la profession, de les imprimer et de les diffuser aux huissiers de justice.

Il s’agira également d'assurer une formation spéciale grâce à une programmation avec les différentes parties avec lesquelles l'huissier de justice traite, telles que les juges et les conservateurs fonciers.

Pour sa part, le chef de la commission culturelle, sportive e t touristique de cette chambre, M. Mebrak Bachir, a souligné l'importance de former des commissions similaires au conseil de discipline, la commission des sports, celle du tourisme et du comité scientifique et autres. Le but étant d’activer leur rôle d'une manière qui serve les intérêts de l’huissier de justice et réponde aux diverses préoccupations auxquelles il est confronté.

Au cours de cette rencontre, organisée sous l'égide du Conseil supérieur des huissiers de justice et de la Chambre nationale des huissiers de justice, plusieurs axes ont été abordés, dont les activités de la Chambre et les activités de la Commission sociale, culturelle et sportive, ainsi que l'approbation des rapports moral et financier de la chambre régionale.