Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra a reçu, jeudi à Alger, le Calife de la confrérie Tidjanie de la région de Djenaba (Sénégal), Cheikh Serine Hassen Sik, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, les deux parties "ont évoqué les relations fraternelles entre les deux peuples algérien et sénégalais, ainsi que les liens tissés dans les domaines de la science et de la religion profondément ancrés dans leur histoire commune, notamment le rôle historique de la confrérie Tidjanie puisant ses origines authentiques de la ville d'Ain Madhi, étant un centre de rayonnement spirituel et une destination pour des millions de disciples de la confrérie Tidjanie à travers le monde, notamment en Afrique", précise le communiqué.

Le Calife de la confrérie Tidjanie de la région de Djenaba, Cheikh Serine Hassen Sika a pris part, lundi et mardi, aux travaux du Colloque international d'Alger sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili: gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines", organisé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale.