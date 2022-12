Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a révélé jeudi à Mila que le secteur industriel public a enregistré durant l’année en cours (2022) un "taux de croissance supérieur à 8%".

Au cours de son inspection de l’unité de production de radiateurs domestiques de la société Sonaric à Ferdjioua, dans la wilaya de Mila, M. Zeghdar a ajouté que l’objectif est "d’atteindre un taux de croissance entre 10 et 15 %" conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre qui a suivi un exposé sur les activités de cette unité a affirmé que les produits algériens comme les radiateurs, les chauffe-bains et les chaudières de Sonaric sont compétitifs et demandés sur les marchés, cela, a-t-il ajouté, requiert l’ouverture d’espaces commerciaux permanents y compris dans des pays étrangers dont la Mauritanie, le Niger et le Sénégal qui sont des marchés "prometteurs" que les entreprises industrielles algériennes doivent pénétrer.

Il a souligné à ce propos que la communauté algérienne résidant dans plusieurs pays du monde demande le produit national.

M. Zeghdar a insisté en contrepartie sur le respect des critères et normes de fabrication internationaux, affirmant que l’accompagnement de l’Etat est assuré par la lutte contre la fraude et la compétition déloyale.

Il a également mis l’accent sur les efforts de coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et les services des douanes pour créer des laboratoires de contrôle de la qualité au niveau des ports pour garantir la conformité des produits.

Le ministre a appelé au perfectionnement, à la poursuite de la recherche et à être au diapason des évolutions en cours afin de "répondre aux attentes des clients et les satisfaire pour garantir la présence et la pérennité sur les marchés".

M. Zeghdar a appelé les responsables de cette société à augmenter ses capacités productives pour répondre à la demande tout en respectant les normes de sécurité particulièrement le détecteur des émanations de gaz lequel, a insisté le ministre, est "obligatoire pour préserver les vies".

Il a préconisé à ce propos de travailler avec les start-up pour fabriquer localement ces détecteurs et en garantir la disponibilité sur le marché.

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya de Mila par l’inspection à Chelghoum Laïd de la zone des activités (32 hectares), de la nouvelle zone industrielle de Bou grana et de plusieurs unités productives.