Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu à Washington l'envoyé spécial du président des Etats-Unis d'Amérique pour le climat, John Kerry, en marge de sa participation au Sommet Etats-Unis-Afrique, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les entretiens ont permis d'échanger les vues autour des défis climatiques, et les voies de promouvoir la coopération internationale pour y faire face à travers le développement des énergies renouvelables et propres.

A cette occasion, les deux parties ont évoqué le plan de l'Algérie pour développer l'exploitation des énergies renouvelables, ainsi que les capacités offertes pour appuyer ce plan à travers le recours à l'expertise américaine et aux technologies de pointe dans ce domaine stratégique.

A l'issue des travaux du Forum d'affaires Etats-Unis-Afrique, organisé dans le cadre de la deuxième journée du sommet Etats-Unis-Afrique, le Premier ministre a pris part, mercredi soir, à un dîner au siège de la Maison blanche, offert par le Président améri cain, M. Joe Biden, en l'honneur des chefs d'Etat et de Gouvernements participant aux travaux du sommet.

Présidant la clôture des travaux dudit forum, M. Biden a annoncé, dans son allocution, plusieurs initiatives commerciales et de nouveaux investissements en Afrique, et s'est engagé à renforcer le partenariat.

Il a indiqué qu'un accord avait été conclu en vue d'encourager une zone de libre-échange avec "la mobilisation d'un (1) milliard de dollars pour améliorer les moyens de paiement électroniques au cours des cinq (5) prochaines années en Afrique".

Et d'ajouter que "370 millions USD seront alloués à de nouveaux projets, dont 100 millions USD pour soutenir les projets agricoles, en sus de 10 millions USD pour accompagner les projets des Petites et moyennes entreprises (PME) et fournir de l'eau potable sur le continent africain".

Intervenant mercredi lors d'une session intitulée "Bâtir un avenir durable : partenariats pour le financement des infrastructures de base en Afrique et la transition énergétique", M. Benabderrahmane avait passé en revue les grandes étapes franchies par l'Algérie dans le domaine des réformes économiques, notamment le financement des infrastructures de base et la transition énergétique.

Après la clôture dudit forum, les travaux du sommet se poursuivent jeudi au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernements avec la participation du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.