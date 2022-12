Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a rencontré, jeudi à Washington, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, en marge de sa participation au sommet Etats-Unis/Afrique, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La rencontre a permis aux deux parties de se féliciter des relations de fraternité et de solidarité historiques unissant les deux pays frères et d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les deux parties ont également passé en revue les derniers développements survenus en Libye et les perspectives de règlement de la crise libyenne sur la base du dialogue et de la réconciliation nationale, loin des ingérences étrangères, à même de préserver l'unité de la Libye, ses intérêts et son intégrité territoriale.