L'Office national des statistiques (ONS) a organisé, jeudi à Alger, une cérémonie à l'occasion du 40e anniversaire de sa création, en présence du ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, de directeurs et de cadres en exercice et à la retraite.

Dans son allocution à cette occasion, M. Cherhabil a mis en exergue le rôle important de l'ONS, à travers les opérations structurelles qu'il a effectuées depuis sa création en 1982, à leur tête, les opérations de Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH).

Il a appelé, à ce titre, à redoubler d'efforts, en vue de promouvoir et produire les statistiques selon les normes internationales, en vue de les ériger en un outil fiable sur lequel les politiques publiques sont fondées.

Mettant également l'accent sur la nécessité de se mettre au diapason de toutes les évolutions rapides qui surviennent en la matière, à l'instar de la prise en charge de la question des big data et open data, le ministre a appelé l'ONS à les prendre en considération "sérieusement et sans délai".

M. Cherhabil a, en outre, affirmé que "le mini stère s'efforce de consolider le réseau national des statistiques, en fédérant tous les acteurs autour d'objectifs unifiés, et ce, à travers l'élaboration de la stratégie nationale pour le développement des statistiques, notamment en redynamisant le Conseil national des statistiques et en encourageant l'ONS à moderniser ses dispositifs et ses modes de fonctionnement, à même de contribuer à la consolidation de la fiabilité des statistiques et des indicateurs socio-économiques, tout en assurant les données nécessaires au moment opportun, en quantité et avec précision".

De son côté, le directeur général par intérim de l'ONS, Youcef Bazizi, a valorisé les efforts que cette institution avait fournis, en vue de promouvoir les statistiques, mettant en relief les sacrifices des anciens directeurs et responsables dans l'Office, dans l'instauration des premières bases du système national de recensement.

M. Bazizi a également donné un aperçu sur la création de l'ONS, de son évolution juridique, particulièrement à travers la promulgation du décret n 94-01 relatif au système statistiques du 15 janvier 1994.

L'ONS a supervisé plusieurs opérations structurelles depuis sa création, à l'instar des opérations du RGPH pour les années 1987, 1998 et 2008, du recensement économique de l'année 2011 et du 6ème RG PH en 2022.

Lors de la cérémonie, des témoignages vivants de certains anciens directeurs sur l'émergence de cette instance comme outil principal dans la prise de décisions et l'instauration des politiques publiques, ont été entendus.

Des cadres en exercice et à la retraite de l'ONS ont été également honorés.