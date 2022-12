Après quatre semaines de rude compétition, l'Argentine et la France s'affronteront dimanche au stade Lusaïl (16h00), en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec un objectif commun d'accrocher une troisième étoile.

Le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui comptent 5 buts chacun depuis le début du tournoi, s'annonce comme un passage de relais, l'Argentin aux sept Ballons d'Or veut remporter à 35 ans le seul trophée qui lui manque, quand le prodige français vise un second sacre d'affilée avant ses 24 ans, comme le Brésilien Pelé en 1962. Le vainqueur filera droit vers le Ballon d'Or, le premier pour Mbappé ou un huitième pour Messi, idole planétaire soutenue dimanche par une immense majorité de supporters.

"C'est une finale à 50/50", remarque Mario Kempes, champion du monde 1978 avec l'Argentine. Le vainqueur français de 1998, Youri Djorkaeff, prolonge: "Il y a tous les ingrédients. Les fans argentins sont incroyables et puis il y a la grinta, la qualité, le cœur, l'effort, le panache des Bleus...

Quand on prend les deux équipes et qu'on les met dans un +shaker+, on obtient le cocktail parfait." Eliminés dès les huitièmes de l'Euro en 2021, privés au Qatar d'une demi-douzaine de cadres blessés, dont Karim Benzema, et désormais amoindris par ce virus, les Bleus sont des rescapés avant de retrouver l'Argentine, qu'elle a battue 4-3 en huitièmes de l'édition 2018. "Il faut être prêt à souffrir, à faire les efforts, à se surpasser malgré la fatigue, malgré l'enchaînement, malgré les circonstances", lance le capitaine Hugo Lloris, en quête d'un deuxième titre comme capitaine.

Contrairement à sa première finale perdue au Mondial 2014 au Brésil, après prolongation contre l'Allemagne (1-0), Messi semble entouré au Qatar d'une colonie de guerriers, de Leandro Paredes à Nicolas Otamendi, en passant par Julian Alvarez, révélation offensive avec quatre buts, comme Giroud.

Sur le banc, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, en poste depuis 2018 en remplacement de Jorge Sampaoli, espère décrocher un autre titre, une année et demie après avoir remporté la Copa America sur le sol brésilien.

La commission d'arbitrage de la Fédération internationale de football (Fifa), a désigné le Polonais Szymon Marciniak pour diriger cette finale.

Il sera assisté de ses compatriotes Pawel Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz, un trio qui a déjà officié lors du Mondial-2018 et de l'Euro-2016 .

Le 4e arbitre est l'Américain Ismaïl Elfath.

Marciniak (41 ans) a déjà dirigé les deux équipes durant ce tournoi : le 1/8e de finale Argentine-Australie (2-1) et, auparavant, France-Danemark (2-1) en phase de poules (2-1).