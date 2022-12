Les urgences médico-chirurgicales ont polarisé, jeudi à l'Université Abderrahmane-Mira de Bejaia, les travaux de la 2e journée d’enseignement postuniversitaire, organisée à l’intention des cliniciens et des étudiants, conviés à améliorer leurs connaissances sur des situations et des pratiques en rapport.

Une soixantaine de médecins spécialistes relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bejaia ont pris part à cette manifestation, organisée sous forme de communications magistrales sur divers thèmes, ponctuées de débats. Les communications ont axé autour du type d’adaptation à faire valoir dans la prise en charge des malades aux services des urgences et surtout les gestes à privilégier, pour soulager leurs maux et les causes à l’origine de leur admission, mais aussi à préserver leur dignité, en leur apportant le confort et le réconfort attendus.

Plusieurs intervenants se sont concentrés sur certaines maladies, à l’instar des cancers, qui "rendent difficile" la prise en charge de leurs malades, et devant lesquels, les médecins urgentistes ne trouvent pas de réponses adaptées à leurs détresse, comme sou ligné dans les communications.

Il était aussi question des patients souffrant d’agitation et troubles neurocognitifs, notamment ceux submergés par des manifestations de démence qu’il n’est pas aisé de diagnostiquer rapidement, surtout dans le cas des agitations confuses qui mêlent les altérations de la fonction cognitive à celles d’ordre pathologiques et psychologiques, comme relevé par le professeur Abdelkrim Djellali, qui préconise dans ces cas "une évaluation globale et personnalisée".

Plusieurs communications relatives à la prise en charge des malades aux services des urgences ont été présentées, allant du mal épileptique et grave, jusqu’aux paralysies faciales, en passant par les hémorragies, les urgences neurologiques ou les hématomes intra-parenchymateux.

Programmée sur deux jours, la rencontre entend proposer aux participants une centaines de sujets différents, dont la prise en charge en milieu hospitalier d’urgence est non seulement impérative mais qui nécessite un protocole se soins uniforme et efficace.