Une délégation composée de descendants de l’Imam et érudit Abdelkrim El Maghili, et de chercheurs a visité, vendredi des monuments historiques et religieux de la wilaya de Tlemcen.

La visite de cette délégation composée de descendants de l’imam El Maghili, de chercheurs dans le domaine du patrimoine musulman de plus de 20 pays dont le Niger, le Mali, le Soudan, la Palestine, le Pakistan, l’Inde, l’Irak, s’inscrit en marge du colloque international sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim El Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines", organisé, les 12 et 13 décembre, au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal", sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les membres de la délégation ont visité successivement le mausolée de Sidi Boumedienne Chouaïb, la grande mosquée du centre-ville de Tlemcen, la grotte de Beni Add à Aïn Fezza, le Palais de la Culture "Abdelkrim Dali" et le Centre des études andalouses, dans la commune de Mansourah.

Dans une déclaration à la presse, l’un des petits enfants de l’Imam érudit, Benâalem Nadjem Abou Bakr, a indiqué: "nous exprimons nos remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l’accueil qui nous a été réservé et pour les efforts consentis pour nous réunir, nous participants, venus de pays africains et du Sahel, pour prendre part au colloque dédié à cette éminente personnalité et de nous permettre de visiter Tlemcen, ville natale de notre Imam".

Né à Tlemcen vers la fin du 14e siècle, l'Imam El Maghili a étudié à Bejaia puis à Alger où il était le disciple de Aberrahmane El Thaalibi qui l'a chargé de diffuser la Tarika El Kadiria dans les pays du sud du Grand Maghreb.

Après une grande tournée dans la région du Sahel, il décédera en 1504 à Adrar et sera inhumé à la Zaouia Kounta, léguant un héritage de plus de 24 ouvrages, rappelle-t-on.