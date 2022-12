La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie respiratoire mal connue mais extrêmement grave. Pour favoriser un diagnostic plus précoce, le laboratoire pharmaceutique Roche a développé un site d'informations, EnsembleContreFPI.fr.

A l'occasion de la Semaine mondiale de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) du 19 au 25 Septembre 2016, le laboratoire Roche lance d'une nouvelle plateforme d'informations sur cette maladie rare mais grave, EnsembleContreFPI.fr, selon un communiqué du laboratoire. Le but de cette campagne de sensibilisation : une prise en charge précoce de la maladie.

La fibrose pulmonaire idiopathique est difficile à diagnostiquer du fait de la similitude des symptômes avec d'autres pathologies comme l'asthme (toux sèche, essoufflement) et l'obligation de consulter plusieurs médecins spécialistes pour comprendre chaque cas clinique (radiologue, pneumologue et histopathologiste).

« La F.P.I. est une maladie pulmonaire chronique caractérisée par une modification progressive irréversible de la structure des poumons. La prolifération des cellules produisant de la fibrose (constituée principalement de collagène) empêche le bon fonctionnement du poumon dont les alvéoles sont devenues rigides et se rétractent », explique dans un communiqué l'association Pierre Enjalran FPI (APEFPI).

FAIRE CONNAÎTRE LA FIBROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE POUR UN MEILLEUR DIAGNOSTIC PRÉCOCE

En France, 4 000 nouveaux patients sont diagnostiqués chaque année. Il n'existe aujourd'hui pas de traitement curatif de la fibrose pulmonaire idiopathique permettant de guérir les lésions pulmonaires constituées. Ce pourquoi un diagnostic précoce est indispensable pour une prise en charge thérapeutique efficace, une réduction de la progression de la maladie et l'amélioration de la vie des patients.

"Il est essentiel de faire connaître cette maladie auprès du grand public, mais aussi des médecins, pneumologues et radiologues. Nous nous battons pour un diagnostic précoce, réalisé aussi tôt que possible, dans l'intérêt des malades et de leur entourage.

Notre association porte ce message dans les lieux où l'on peut toucher un maximum de personnes en France, mais aussi au niveau européen, pour faire connaître cette maladie et en améliorer la prise en charge" rappelle Françoise Enjalran, présidente de l'association Pierre Enjalran FPI (APEFPI).