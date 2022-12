Cet épanchement d’air dans la membrane entourant les poumons, qui touche principalement des jeunes fumeurs, se traite désormais en ambulatoire. Cela évite au patient de rester hospitalisé plusieurs jours et de se remettre aussi plus vite. Le point avec le Pr Charles-Hugo Marquette, chef du service de pneumologie au CHU de Nice.

Cela commence souvent par une sensation brutale de « coup de poignard » en bas du thorax, une gêne respiratoire, un essoufflement et une toux sèche qui accentue la douleur… Cet accident peut faire suite à un traumatisme (choc, blessure) ou survenir spontanément chez des personnes souffrant d’une maladie pulmonaire comme la bronchite chronique (BPCO) ou sans raison particulière. Il s’agit souvent d’hommes jeunes de 20 à 40 ans, de morphologie longiligne, fumeurs ou ex-fumeurs.

Pneumothorax : résorber la poche d'air et soulager Une radiographie des poumons, parfois complétée par un scanner, permet de confirmer le diagnostic de pneumothorax. Provoqué par un épanchement d’air entre les deux feuillets de la plèvre, normalement collés l’un à l’autre, il entraîne une compression du poumon.

« Les pneumothorax spontanés sont quinze fois plus fréquents chez les fumeurs, précise le Pr Charles-Hugo Marquette. Le tabac peut en effet provoquer une inflammation et une petite fuite d’air à la surface du poumon qui se décolle alors de la cage ­thoracique. Ce risque existe même chez les fumeurs récents, et il est encore plus important avec le cannabis, qui est inhalé plus profondément. »

En cas de pneumothorax spontané

Il y a quelques années, le traitement consistait le plus souvent à se reposer au lit en attendant que l’air se résorbe spontanément, et que le poumon se « recolle » au bout de quelques mois.

C’est ce qui se pratique encore aujourd’hui lors d’un premier pneumothorax de faible intensité, lorsqu’on n’est pas essoufflé. Mais si la gêne est plus importante, il est nécessaire d’aspirer l’air pour recoller vite la plèvre au poumon. Dans un cas sur deux, cela peut se faire de façon manuelle en vingt minutes grâce à une aiguille, et sous anesthésie locale.

Pneumothorax : poser un drain portatif

Une autre solution consiste à poser un drain dans le thorax qui aspire l’air durant cinq jours environ, à l’hôpital. Mais une nouvelle technique a tendance à la remplacer : le drainage portatif. « Cela consiste à passer un mini-drain portatif de petit calibre sous la clavicule, entre deux côtes, explique le Pr Charles-Hugo Marquette. Le patient rentre chez lui, il peut bouger, prendre sa douche… C’est tout aussi efficace que la méthode classique, mais plus confortable et moins douloureux. Un hôpital sur cinq utilise cette méthode, et cela devrait se répandre très vite. » En cas d’échec ou de récidive, on pratique une pleurodèse, une opération sous cœlioscopie consistant à recoller les deux feuillets de la plèvre de façon mécanique ou en les irritant avec du talc. Après une intervention, il est interdit de prendre l’avion pendant quinze jours pour éviter la variation de pression dans les poumons.

Et pas de plongée sous-marine non plus. Pour éviter les récidives, il est bien sûr fortement recommandé d’arrêter de fumer