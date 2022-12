Une étude du projet d’aménagement et de préservation du lac d’El-Méniâa a été remise aux autorités locales, a annoncé jeudi dans cette wilaya la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi.

"Une étude du projet d’aménagement du lac d’El-Méniâa aux fins de sa protection de l’exploitation illégale a été remise aux autorités de la wilaya dans le cadre des efforts déployés par le ministère portant préservation des zones humides classées universelles", a indiqué Mme Moualfi lors de sa visite de travail dans la wilaya.

Réalisée par un bureau d’études spécialisé dans le domaine, l'étude du projet d’aménagement et de préservation du lac d’El-Méniâa prévoit un système géographique d’observation et de suivi continu de la situation de cette zone humide, a expliqué la ministre.

Mme Moualfi a entamé sa visite de travail dans la wilaya par l’inspection du lac d’El-Méniâa, situé dans la commune de Hassi- El-Gara, à quelques encablures de la ville d’El-Méniâa où elle a pris connaissance, à la lumière d’un exposé sur la situation de ce plan d’eau, d e l’opération de recensement de la richesse avifaune migratrice nidifiant dans ce site.

La ministre a également inspecté le Centre d’enfouissement technique (CET) de la commune et s’est enquise de ses activités et la gestion des déchets au niveau du site, avant d’appeler les jeunes à adhérer aux activités de recyclage des déchets car, a-t-elle dit, le ministère, qui réitère son accompagnement aux investisseurs dans ce créneau, appelle à l’investissement dans ce domaine.

Dans la même région, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables s’est intéressée au drain principal, à l’entrée Sud de la commune d’El-Gara, et écouté les explications relatives à sa gestion, avant d’appeler à faire preuve de responsabilité dans la préservation du fonctionnement naturel de ce drain.

Un exposé inhérent au programme des futurs projets afférents à l’environnement dans la nouvelle ville d’El-Méniâa, a été présenté à Mme Moualfi, notamment la réalisation d’un Centre de tri et d’enfouissement des déchets urbains (CTEDU), la station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP), une pépinière et une bande verte de 150 ha.

La visite de la ministre a été sanctionnée par la tenue d’une rencontre avec les associations versées dans le domaine de l’environnement qui ont mis à profit la présence de la ministre pour soulever une série de préoccupations liée au volet environnement.

En réponse aux doléances formulées, Mme Moualfi a convié les associations à s’impliquer dans les actions de développement local durable, avant de souligner les efforts des pouvoirs publics, à leur tête le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à accompagner et à appuyer les jeunes au montage de leurs start-up.