Les responsables de l'Union africaine (UA) ont plaidé, jeudi à Washington, lors des travaux des séances plénières du Sommet Etats-Unis/Afrique, pour "une gouvernance mondiale plus équitable" et "un soutien réel qui dépasse la démonstration de bonnes intentions".

Dans une allocution lors d'une séance consacrée à l'examen des voies et moyens de promouvoir le partenariat avec les Etats-Unis, dans le cadre de l'agenda 2063, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'UA, a indiqué que l'Afrique "plaide pour une gouvernance mondiale plus équitable en accélérant les réformes du Conseil de sécurité de l'ONU, en octroyant à l'UA le statut de membre dans ce conseil et en intégrant l'organisation africaine dans le groupe G20".

Il a en outre rappelé les priorités de l'Afrique, dont son appel pour "une contribution importante des investissements américains aux infrastructures de développement", "la transition énergétique équitable", et "la réalisation de la sécurité alimentaire".

De son côté, le président de la Commission de l'UA, Moussa Fa ki Mahamat, a précisé que le continent africain aspire à ce que les Etats-Unis "soutiennent réellement et fournissent des solutions politiques concrètes", ajoutant que l'Afrique "a besoin d'un véritable partenariat et d'un soutien financier en vue d'atteindre les objectifs du développement dans le cadre de l'agenda 2063".

Lors de sa présidence de l'ouverture des travaux de la séance, le président américain Joe Biden a exprimé le soutien de son pays à l'élargissement de la représentation africaine au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'adhésion de l'UA au G20, promettant de réduire le fardeau des dettes sur les pays africains.