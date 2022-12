L'inflation est restée stable en Italie en novembre, se maintenant à 11,8% sur un an, soit la même qu'en octobre, et au plus haut depuis mars 1984, a confirmé vendredi une deuxième estimation publiée par l'Institut national italien de la statistique (Istat). "Les prix du gaz sont repartis à la hausse dans la seconde partie de novembre, et tout en restant loin des sommets du troisième trimestre, rendant incertaines les perspectives d'un refroidissement à court terme de l'inflation élevée", a prévenu l'Istat.

L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) a été revu à la hausse, à 12,6% sur un an, comme en octobre, contre un taux de 12,5% estimé dans un premier temps.

L'inflation en Italie est nettement supérieure à celle de la zone euro, qui a atteint 10,1% en novembre, toujours en glissement annuel, selon des chiffres révisés. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,5% en novembre, précise l'Istat. La hausse des prix a ralenti pour les produits énergétiques non réglementés (passant de +79,4% à +69,9%), les produits alimentaires non transformés (de +12,

9% à +11,4%) et les services liés au transport (de +7,2% à +6,8%). A l'inverse, l'inflation s'est accélérée pour les produits énergétiques réglementés (de +51,6% à +57,9%) et les produits alimentaires transformés (de +13,3% à +14,3%), détaille l'Istat.

Le gouvernement de Giorgia Meloni compte consacrer en 2023 plus de 21 milliards d'euros aux mesures de soutien aux ménages et entreprises pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, sur un total de 35 milliards d'euros de dépenses prévues par son projet de budget.