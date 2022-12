Un chemin de fer à grande vitesse long de 106 km, reliant les villes de Mengzi et de Mile, dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest), a été mis en service vendredi. Avec une vitesse prévue de 250 km/h, le nouveau chemin de fer réduit la durée du trajet entre Mengzi et Kunming, capitale provinciale, à 69 minutes. La construction du chemin de fer a débuté en juin 2018. Un total de 52 ponts et dix tunnels ont été construits pour surmonter la structure géologique complexe de la zone.

Il s'agit d'une partie importante du réseau ferroviaire entre la région sud-ouest de la Chine et les pays de l'ASEAN, qui jouera un rôle positif dans l'accélération du processus d'urbanisation des zones ethniques rurales situées le long de la voie ferrée, selon le directeur adjoint du département du transport de passagers de China Railway Kunming Bureau Group Co., Ltd, Shi Liang.