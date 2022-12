Le taux d'inflation dans la zone euro a été revu à la hausse à 10,1% au lieu de 10%, en novembre sur un an, a annoncé vendredi Eurostat dans une deuxième estimation. Bien que légèrement revu en hausse, le chiffre de novembre confirme la première baisse de cet indicateur en près d'un an et demi, grâce à une accalmie sur les tarifs de l'énergie.

En octobre, l'inflation annuelle avait atteint 10,6% pour les 19 pays partageant la monnaie unique, son plus haut niveau depuis qu'Eurostat a commencé à publier l'indicateur en janvier 1997. Tirée par l'énergie et l'alimentation, l'inflation avait augmenté chaque mois depuis juin 2021.

La situation s'était aggravée depuis le printemps avec les perturbations des marchés liées à la crise en Ukraine. Au sein de la zone euro, l'Espagne a détrôné la France en novembre pour le taux d'inflation le plus faible à 6,7%, contre 7,1% dans l'Hexagone, d'après les données harmonisées d'Eurostat. Cela reste nettement mieux que l'Allemagne (11,3%).

Le taux le plus élevé a été enregistré en Hongrie (23,1%), devant les pays baltes : Lettonie (21,7%), Est onie (21,4%), Lituanie (21,4%).