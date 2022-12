La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a signé jeudi, avec son homologue pakistanaise, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan (FCCIP), un accord de création du Conseil d'affaires algéro-pakistanais, avec pour objectif le développement de la coopération économique et la consolidation des relations commerciales entre les deux pays, a indiqué un communiqué de la CACI.

Le présent accord a été signé par le président de la CACI, Kamel Hamani et le président de la FCCIP, Suleman Chawla, qui a pris part par visioconférence à la rencontre, en compagnie de l'ambassadeur d'Algérie au Pakistan, Brahim Romani qui a co-présidé la rencontre avec l'ambassadeur du Pakistan à Alger, Muhammed Tariq, selon la même source. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la CACI, en présence de la directrice de la Chambre, Nadira Fathi, du directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Samir Derradji et de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l' étranger.

Pour la CACI, la création de ce conseil commun "est à même de développer la coopération économique et de consolider les relations commerciales entre l'Algérie et le Pakistan", étant "un mécanisme efficace en vue d'élargir les voies et moyens de la coopération et un important espace qui permet aux opérateurs économiques de part et d'autre d'explorer les opportunités de partenariat et de marchés et de créer des projets d'investissement, en tirant profit des potentialités offertes et disponibles dans les deux pays dans différents domaines".

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays "ne reflète pas les potentialités offertes en Algérie et au Pakistan, d'autant que l'Algérie recèle d'importantes richesses naturelles, une main d'œuvre qualifiée et des opportunités d'emploi, en sus des structures organisationnelles et des avantages accordés aux investisseurs étrangers", indique le communiqué. Pour ce faire, la CACI a rappelé les mesures prises par le Gouvernement en vue de "relancer et développer l'économie algérienne, notamment le commerce extérieur à travers la promotion des exportations hors hydrocarbures, la rationalisation des importations et la diversification économique, tout en veillant à garantir un environnement favorable sur les plans politique, économique et inst itutionnel, pour drainer davantage d'investissements étrangers".

La chambre a en outre rappelé les efforts du Gouvernement visant à garantir la stabilité des législations régissant ces investissements, en particulier la nouvelle loi sur l'investissement, la réalisation des infrastructures de base, la simplification des procédures administratives, et le soutien au système bancaire, au marché des capitaux et au secteur des assurances, en sus du renforcement des capacités et des compétences professionnelles et des ressources humaines.

A cette occasion, les deux parties ont saisi l'occasion pour appeler les entreprises algériennes et pakistanaises à la nécessité de promouvoir le partenariat et les relations commerciales sur le base du principe gagnant-gagnant en recherchant des opportunités d'affaires et en identifiant les axes de coopération, notamment dans le domaine de l'investissement et du commerce, selon le communiqué.