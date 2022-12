L'année 2022 est la plus meurtrière en Cisjordanie occupée, ont affirmé des experts onusiens dans un nouveau rapport, condamnant "la violence endémique des colons sionistes et l'usage excessif de la force par les forces de l'entité sioniste contre les palestiniens vivant dans cette région".

"Quelque 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par les forces sionistes en 2022, dont 33 enfants", ont souligné les experts onusiens dans leur rapport, relayé vendredi, par l'agence de presse palestinienne Wafa.

"Des colons sionistes armés et masqués attaquent des Palestiniens dans leurs maisons, attaquent des enfants sur le chemin de l'école, détruisent des propriétés et brûlent des oliveraies, et terrorisent des communautés entières en toute impunité", ont, en outre, relevé les experts, faisant remarquer que "l'année 2022 est la sixième année consécutive qui connait une augmentation en nombre d'attaques de colons sionistes en Cisjordanie occupée".

Rappelant, dans le même contexte, que le Conseil de sécurité de l'ONU a émis en 2016 des résolutions obligeant l'entité sioniste à me ttre fin à ses activités de colonisation en Cisjordanie occupée, les experts ont interpelé l'entité sioniste "à l'effet d'assurer aux citoyens palestiniens la protection, la sécurité et le bien-être, conformément à ses obligations en vertu du droit international".

Selon les experts onusiens, "les forces sionistes facilitent, soutiennent et participent fréquemment aux attaques des colons, rendent difficile la distinction entre la violence des colons sionistes et celle des autorités".

Ils rappellent, à ce sujet, que le droit international des droits de l'homme n'autorise pas l'utilisation d'armes à feu contre des personnes innocentes.

"L'utilisation de la force létale comme premier recours plutôt que comme dernier recours par les forces sionistes contre des Palestiniens est synonyme d'exécution extrajudiciaire - une violation du droit à la vie - et un homicide intentionnel interdit en vertu de la quatrième Convention de Genève et du Statut de Rome", ont-ils noté.

Soulignant, enfin, que le bilan déplorable de victimes pourrait s'aggraver davantage en Cisjordanie en 2023, les experts ont mis en garde qu"aucun règlement pacifique ne peut être poursuivi sous l'occupation répressive de l'entité sioniste : une réalité qui devrait être un signal d'alarme pour tous les décideurs."