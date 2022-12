L'Assemblée générale (AG) des Nations unies a adopté, lors de sa 77e session, la résolution 77/133 qui réaffirme le cadre juridique de la question du Sahara occidental, la qualifiant de question de décolonisation, a indiqué jeudi l'Agence de presse sahraouie (SPS).

L'AG a pris acte du rapport du Secrétaire général (SG) de l'ONU (4 octobre), dans lequel Antonio Guterres a affirmé, entre autres, que la quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation et le Comité spécial chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, traitent la question sahraouie en tant que territoire non autonome et question de décolonisation.

L'AG de l'ONU a également rappelé toutes les résolutions relatives au Sahara occidental, dont la résolution n 690 (1991) du Conseil de sécurité, du 29 avril 1991, en vertu de laquelle et sous son autorité, a été créée la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso).

L'AG a réitéré lors de sa résolution, le droit irrévocable de tous les peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes contenus dans la charte de l'ONU et à la résolution 1514 (D-15) du 14 décembre 1960 portant Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuple coloniaux.

Rappelant la responsabilité de l'ONU à l'égard du peuple sahraoui, l'AG a demandé au comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuple coloniaux, de poursuivre l'examen de la situation au Sahara Occidental en tant que territoire non autonome à décoloniser et de présenter un rapport sur ce sujet à l'AG lors de sa 78e session.

Elle a également demandé au Secrétaire général de soumettre à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution.

Contacté par l'APS, le représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Amar, a affirmé, jeudi, que l'adoption de cette résolution par l'AG de l'ONU constituait "un nouvel acquis au peuple sahraoui car confirmant à nouveau le cadre juridique de la cause sahraouie, ainsi qu'un puissant revers pour l'Etat d'occupation marocain qui a tenté de changer ce cadre et ternir l'image de la lutte du peuple sahraoui".

Selon le responsable sahraoui, la résolution vient confirmer la responsabilité qui incombe à l'ONU vis-à-vis du peuple sahraoui qui conserve, en tant que peuple colonisé, son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes et aux objectifs des Nations unies, outre les résolutions de l'AG, notamment la résolution 1514 portant déclaration d'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés".