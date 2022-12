Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé jeudi à Chelghoum Laïd (wilaya de Mila) les investisseurs à participer avec les autorités locales, à la prise en charge des travaux de raccordement des zones industrielles aux réseaux divers.

M. Zeghdar s’exprimait lors de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Mila, sur le site de la zone d’activités "32 ha" de Chelghoum Laid, où il a inspecté une unité de production de peinture et produits d’entretien automobile, et y a attribué 12 autorisations d’exploitation.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que la participation des investisseurs aux travaux de raccordement aux réseaux divers des zones industrielles et des zones d’activités, permettra d’accélérer l’entrée en fonction des projets d’investissement.

Il a précisé que ces travaux seront lancés dans le cadre d’un montage financier qui implique les investisseurs et les autorités locales des wilayas et des communes.

Le ministre a assuré les investisseurs de la volonté de l’Etat de les accompagner et d’alléger les entraves au xquelles ils font face, révélant que son département recense actuellement plus de 800 projets d’investissement à l’échelle nationale, dont le taux d’avancement des travaux varie entre 70 et 80 pour cent, l’Etat leur apporte son soutien conformément aux instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui a permis de lever des obstacles multiples.

Le ministre de l’Industrie a appelé en outre les investisseurs à s’efforcer constamment de relever le taux d’intégration, il a affirmé que l’Algérie est aujourd’hui un pôle avec son dispositif juridique en matière d’investissement, ses potentialités et ses atouts qui ouvrent la voie à la transition vers une véritable industrialisation, une alternative à l’importation et le montage.

M. Ahmed Zeghdar accompagné du wali de Mila M. Mustapha Koreich, a visité la zone industrielle "Bougrana" de Chelghoum Laïd couvrant une superficie de 247 ha, où il a suivi un exposé sur les aménagements en cours de travaux, ainsi que les investissements qu’elle accueille, dans les filières de l’industrie alimentaire, l’industrie chimique et l’industrie lourde.

A noter que le ministre de l’Industrie a effectué une visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Jijel, avant d’entamer sa visite dans la wilaya de Mila.