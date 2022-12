L’Institut Algérien du Pétrole (IAP), relevant du Groupe Sonatrach, a obtenu la tutelle pédagogique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, indique jeudi un communiqué de Sonatrach.

"L’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de Sonatrach a obtenu avec succès la tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs)", souligne le document.

Cette tutelle, ajoute la même source, "autorisera l’Institut Algérien du Pétrole à délivrer des diplômes universitaires de master reconnus par le Mesrs et ce, dans diverses disciplines liées aux métiers de base de Sonatrach, telles que la géologie pétrolière, la géophysique et le raffinage & pétrochimie".

Cette reconnaissance délivrée par le ministère donnera la possibilité à l’IAP, "dès la prochaine rentrée universitaire, de procéder à la sélection de candidats licenciés, sur la base d’un concours national, et de leur prodiguer une formation de qualité adaptée aux exigences et attentes de Sonatrach en matière de connaissances et de compétences", explique le communiqué.

"Ce nouvel acquis permettra à l’Institut Algérien du Pétrole d’accompagner la politique menée par Sonatrach en matière de développement des compétences, notamment dans le cadre de son projet +Transformation Ressources Humaines+", a-t-on précisé.