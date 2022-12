Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a rencontré, mardi soir à Washington (Etats-Unis), des membres de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis, en marge de sa participation aux travaux du sommet Etats-Unis/Afrique, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Premier ministre a prononcé à cette occasion une brève allocution lors de laquelle il a transmis aux membres de la communauté, les salutations et les encouragements du Président Tebboune, les exhortant à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle avec son programme de développement et ses grandes réalisations" et à "constater de près "le départ encourageant amorcé par le pays dans tous les domaines".

Il a précisé que l'objectif suprême que l'Algérie nouvelle tend à réaliser est "le rétablissement de l'autorité de l'Etat et de la confiance du citoyen en les institutions de l'Etat ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans le marché algérien".

M. Benabderrahmane a estimé que le programme de développement du Présid ent de la République a permis de renforcer l'approche de concertation dans la gestion des affaires de l'Etat et de valoriser le rôle de la société civile et des jeunes pour favoriser l'essor de tous les secteurs.

S'adressant à l'élite algérienne établie à l'étranger, M. Benabderrahmane a déclaré :"vous êtes la voix de l'Algérie nouvelle dont le destin a voulu qu'elle soit pionnière dans tous les domaines".

De leur côté, les membres de la communauté algérienne établie aux Etats-Unis ont exprimé leur fierté quant aux acquis réalisés par l'Algérie depuis l'investiture du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays, affirmant que les étapes importantes franchies par l'Algérie étaient saluées dans le monde entier.

Ils ont également fait part de leur disponibilité à participer, de manière directe ou indirecte, à la réalisation du programme de l'Algérie nouvelle, évoquant avec le Premier ministre les principaux projets et les programmes de développement qui sont prioritaires pour le Gouvernement actuellement.