Pas moins de 75 projets de développement ont été transférés de la wilaya d’Illizi à celle de Djanet dans le cadre de la mise en œuvre du partage des actifs et passifs entre wilayas-mères et nouvelles wilayas, a-t-on appris mardi de la Direction de la programmation et du suivi du budget (DPSB) de la wilaya de Djanet.

Inscrites au titre des Plans communaux de développement (PCD), sectoriels (PSD), décentralisés et du Fonds spécial pour le développement des régions du Sud (FSDS), ces opérations portent sur le transfert de 48 projets, dont onze (11) non-encore inscrits, de la wilaya d’Illizi à celle de Djanet.

Elles concernent essentiellement les secteurs des Ressources en eau, dont l’alimentation en eau potable (AEP), l'assainissement, les routes et voiries, l’éducation, la formation, la santé et l’hygiène et l’aménagement urbain, a détaillé le DPSB à Djanet, Abdrezzak Ezeddami.

Selon le même responsable, un lot de 24 projets, dont trois (3) non-inscrits, sont passés à la wilaya de Djanet qui s’est vue également dotée, dans ce cadre, de trois projets, parmi une vingtaine d’autres transférables, relevant du programme du ministère de l’intérieur, des Collectivités et de l’Aménagement du territoire.

Ce partage d’actifs et de passifs vise à booster la cadence de développement dans la nouvelle wilaya de Djanet, le rapprochement de l’administration des administrés et l’accélération du rythme d’opérations en cours de réalisation à l’effet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population locale.