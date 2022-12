Le combat de la femme algérienne lors de la Glorieuse guerre de libération nationale a été au centre, mardi à Alger, d'une journée d'information organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ce, en commémoration du 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a rappelé lors de cette rencontre abritée au Musée national du Moudjahid, le "rôle axial de la femme algérienne durant la Glorieuse guerre de libération à travers sa participation aux côtés de ses frères hommes à la lutte armée contre l'occupation, défendant ainsi la cause nationale jusqu'à l'indépendance".

"La femme algérienne est restée, à ce jour, fidèle au serment, en contribuant au développement du pays dans divers domaines, sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-elle indiqué.

La présence d'étudiantes de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de l'Etat de Palesti ne à cette rencontre est, pour la ministre, "la preuve du le rôle important et actif de l'Algérie dans le soutien des justes causes dans le monde notamment les mouvements de libération, en vue de leur permettre de prendre pour exemple sur le combat et la lutte de la femme algérienne".

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a, pour sa part, rappelé que "la femme algérienne a laissé son empreinte à travers sa participation à la Guerre de libération et à l'édification de l'Algérie nouvelle, en excellant dans différents domaines, notamment en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique", soulignant que "le taux des femmes dans certaines spécialités a atteint 79% durant la saison universitaire 2022/2023".

Les moudjahidate Fatima Ben azouz et Fatiha Zemmouchi, honorées à l'occasion, ont apporté des témoignages sur leur participation aux manifestations du 11 décembre 1960 et à la Guerre de libération nationale.