Une salle équipée de divers moyens de divertissement et de détente a été inaugurée, mardi, au service des urgences pédiatriques du Centre Hospitalo-Universitaire "Mustapha Pacha" à Alger, au profit des enfants atteints de maladies respiratoires chroniques.

Cette initiative "pilote", initiée par des cadres et des médecins de l'hôpital, en coordination avec les laboratoires "AstraZeneca", vise à améliorer le niveau de prise en charge thérapeutique au profit des enfants atteints de maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme et les allergies, souvent hospitalisés pour une longue période pour recevoir le traitement.

Dans ce cadre, M. Badji Abdelkader, cadre à la Direction des structures matériels de l'hôpital, a affirmé que cette salle est destinée "aux enfants qui viennent à l'hôpital de différentes régions du pays pour recevoir des soins de longue durée", soulignant qu'elle a été équipée de "tous les moyens de divertissement et de loisir nécessaires, tels que des livres, des jeux éducatifs et une télévision, pour donner à ces enfants la poss ibilité de se divertir et d'alléger leurs souffrances".

Pour sa part, le directeur général des laboratoires AstraZeneca en Algérie, Fouad Beghli, a affirmé qu'à travers cette initiative, "nous voulons aider les enfants atteints de maladies respiratoires chroniques en leur offrant un espace adapté à leur état de santé, tout en les dotant de moyens nécessaires de divertissement et de détente, en développant leur culture, et en leur faisant sentir qu'ils sont dans une ambiance familiale", ajoutant que "de telles initiatives seront généralisées au niveau des centres hospitaliers à travers les différentes régions du pays".