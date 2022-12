Cinq points de commercialisation de produits aquacoles ont été ouverts, mardi à Mostaganem, par le directeur local de la Pêche et des ressources halieutiques, Abdelhafid Zenasni.

La commercialisation de produits aquacoles vient conformément aux instructions du ministère de tutelle, en coordination avec la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture visant à créer un réseau national de commercialisation de produits aquacoles à des prix concurrentiels et à la portée du consommateur, a indiqué à l’APS, M. Zenasni.

Dans ce contexte, il a été procédé à l’ouverture de quatre points dans la commune de Mostaganem, au siège de la Chambre de la pêche et de l’aquaculture et dans un espace de vente de poissons au marché couvert au centre-ville et au quartier "Salamandre" et " El Kenadess" ( ex-les castors), en plus d’un point de vente, au niveau de la commune de Aïn Tedeles, a-t-il ajouté. Une première opération a été lancée, il y a deux jours, pour commercialiser les poissons d’élevage aquacole au quartier de Salamandre, à proximité du port de pêche et de plaisance.

Le Tilapia rouge a é té cédé à 550 DA le kg et la Dorade royale à 990 DA le kg. Il est prévu l’ouverture d’autres points pour assurer une vente organisée de ces produits, a ajouté M. Zenasni. La production de la wilaya de Mostaganem en dorade royale a atteint cette année 45 tonnes issue d’eau douce.