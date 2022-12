Les chantiers de réalisation d'un nouveau pôle urbain de 1.019 logements publics locatifs (LPL) ont été lancés, mardi, dans la commune de Boudouaou, au Nord de Boumerdes.

"Cet important projet sera réalisé sur une assiette de plus de huit (8) hectares sise à la cité Ben Merzouga (banlieue de Boudouaou), récemment récupérée suite à la démolition des habitations anarchiques s'y trouvant depuis plusieurs années et ayant entravé le lancement des travaux de réalisation d'un nouveau pôle urbain", a indiqué le directeur du logement, Nabil Yahiaoui, dans son exposé du projet devant les autorités locales.

Il a ajouté que ce pôle sera réparti sur deux sites. Le premier d'une superficie de 7,1 ha accueillera 722 logements et le second d'une superficie de 1,5 ha est réservé à la réalisation de 297 unités d'habitation. Le maître de l'œuvre du projet est l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), a-t-il précisé.

A noter que la direction du logement de Boumerdes a entamé, récemment, une opération de distribution des clés et de décisions d’affectation de près d’un millier de logements à t ravers la wilaya. Il s’agit notamment de 344 LPL dans les communes des Issers, Dellys, Afir, Souk El Hed et Zemmouri, 318 unités AADL 2 dans la commune de Boudouaou et 98 logements promotionnels aidés (LPA) dans la commune de Beni Amrane.

A cela, s’ajoute la remise de 201 décisions d’aides à l’habitat rural dans différentes communes de la wilaya. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de la wilaya, lancé le 5 juillet dernier, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance et visant la distribution de près de 4.700 logements (différents segments) avant la fin de l'année en cours. A la concrétisation totale de ces programmes d'habitat, le parc logements de la wilaya de Boumerdes sera porté à environ 190.000 unités.